وقال برينس أكابا، المدير التنفيذي للوكالة الإعلامية - في بيان اليوم، إن الشخصيات النسائية التي تم ترشيحهن ضمن قائمة هذا العام يتم اختيارهن وفقا لمعايير تتعلق بسجلاتهن الحافلة بالإنجازات كنساء يشغلن مناصب قيادية ، كما تهدف تلك الترشيحات إلى تقديم نماذج تحتذي للأجيال الصاعدة التي لا تزال تلتمس أولى خطواتها.

وأوضح أن معايير الاختيار تشمل التفوق في عنصري القيادة والأداء المهني إلى جانب الإنجازات المحققة على الصعيد الشخصي والتزام هؤلاء السيدات في مشاركة غيرهن المعرفة وكسر القوالب الموضوعة من أجل تحقيق ذاتهن وترسيخ مكانتهن نساء إفريقيات ناجحات.



يذكر أن تشيلشي كابويبوي تشغل منصب الأمين العام لمنظمة الكوميسا منذ عام 2018،وحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة باث البريطانية، وتمتلك سجل حافل في القيادة وإدارة الأعمال والعمليات مع خبرات مالية وتجارية قوية وخبرة في التنمية الاقتصادية وصياغة السياسات وتنفيذها.

كما تبوأت كابويبوي العديد من المناصب الريادية قبل أن يتم ترشيحها لمنصب أمين عام منظمة الكوميسا عام ؛ من بينها المدير العام لشركة المطارات الوطنية المحدودة ، ونائب وزير المالية بزامبيا، ونائبة بالبرلمان الزامبي، ومديرا في صندوق النقد الدولي .



يشار إلى أن القائمة قد ضمت أيضا سيدتان مصريتان، هما الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية والدكتورة رشا قلج الرئيس التنفيذى لمؤسسة "ميرك" الخيرية الدولية .

