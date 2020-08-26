سجلت أوكرانيا 1670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 110 ألفا و85 إصابة، وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا- وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت 36 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ألفين و354 شخصا.
وأضافت أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 584 شخصا لتصل حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 53 ألفا و454 شخصا منذ بداية الوباء.
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