كييف (أ ش أ)

سجلت أوكرانيا 1670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 110 ألفا و85 إصابة، وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا- وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت 36 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ألفين و354 شخصا.