اليوم السابع
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3566 طالبا وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادى

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:01 م
3566 طالبا وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى
قنا- فريق المحافظات

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اختتمت اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والتى بدأت في الثامن من أغسطس الجارى واستمرت حتى 22 أغسطس.

وأكد رئيس الجامعة أن الاختبارات أجريت وسط تعاون تام من الطلاب وأولياء أمورهم واللجان التنظيمية بالجامعة، وقدم رئيس الجامعة شكره للجميع الذين عملوا بكل حرفية ومسئولية ولأولياء الأمور والطلاب على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية  التى حرصت الجامعة على تطبيقها لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه قد تقدم 3566  طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبار القدرات بكليات جامعة جنوب الوادى  للعام 2019/2020 م.

حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات كلية التربية الرياضية 1733، بينما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات قدرات التربية النوعية 1191 طالبا وطالبة منهم 814 للتربية الفنية و377 للتربية الموسيقية، فيما تقدم عدد 642 طالبا وطالبة لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.


جامعة جنوب الوادى

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