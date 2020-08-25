موجز التريندات..زوجة تقتل رضيعها بالمخدرات للاستمتاع مع عشيقها و"بالبنط العريض تتصدر"

قدم تليفزيون اليوم السابع، موجز التريندات، لأهم وآخر الأخبار التى تصدرت مؤشرات البحث على مواقع السوشيال ميديا، من إعداد محمد الحناوى وتقديم حور محمد ورامى الحلوانى.

التريند الأول كان من نصيب القمة الثلاثية التى عقدت اليوم بالعاصمة الأردنية عمان بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الاساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنيةً في المنطقة، وجهود مكافحة الارهاب.

التريند الثانى كان سد النهضة وتأكيدات السودان وإثيوبيا، خلال بيان مشترك، على أهمية دعم الحوار تحت ظلة الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة.

وأشار البيان، إلى اتفاق سوداني إثيوبي على دور الاتحاد الأفريقى لحل أزمة سد النهضة، بجانب دعم مطالب الخرطوم بإزالة السودان من قائمة الإرهاب.

التريند الثالث والذى تصدر مؤشرات البحث هو إعلان وزير القوي العاملة محمد سعفان، استكمال صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم.

وأوضح الوزير أن الصرف يتم اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ويستمر غد الأربعاء للذين لم يصرفوا خلال الأسبوع الماضي، نظرا لإجازة رأس السنة الهجرية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

التريند الرابع كان من نصيب أولياء الأمور، بعد إصدار جهاز حماية المستهلك قرارا بإلزام مقدمى الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب برد نسبه 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى المنتهى وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى الجديد

وبحسب القرار ترد القيمة نقدا اذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب ويعمل بالقرار اعتبارا من غدا.

التريند الخامس هو أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى اللى حازت على إعجاب الجميع، خاصة الفنانات.

وانتشرت فيديوهات لنجمات الفن والمجتمع خلال رقصهم على أنغام الأغنية التى طرحها النجم الإماراتى منذ أسبوع على يوتيوب وحققت مشاهدات وصلت إلى 15 مليون مشاهدة، وتصدرت منذ طرحها تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى

والتريند السادس هو جريمة بشعة دمرت كل معانا الإنسانية، وتصدرت عمليات البحث في الساعات الأخيرة بعد ما أعطت سيدة طفلها الرضيع جرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها بممارسة الجنس أثناء غياب زوجها في المعصرة، ما تسبب في وفاته.

تم نقل جثة الطفل إلى المستشفى، وتم القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة تحقيقاتها.

رياضيا وفى التريند السابع سيطر الظهور الأول لنجمنا المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى مع فريقه ضمن استعدادات الموسم الجديد ، في لقاءه أمام سالزبورج النمساوي بالمباراة الودية اللى أقيمت اليوم الثلاثاء، فى ثاني مواجهات الريدز الودية خلال معسكره الحالي بالنمسا.

وبدأ محمد صلاح المباراة فى التشكيل الأساسي المعتاد للريدز بجانب ساديو ماني وروبرتو فيمرنو في الهجوم، وشارك لمدة 63 دقيقة حتى خروجه في الشوط الثاني، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 بين الفريقين.