اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:28 م
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تفاصيل انشاء مشروع الصرف الصحى بمدينة كوم امبو بأسوان

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:26 م
تفاصيل انشاء مشروع الصرف الصحى بمدينة كوم امبو بأسوان مواسير شبكات مشروع الصرف الصحى
أسوان – صلاح المسن

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تابع اللواء المهندس وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو بمحافظة أسوان ، ومحمد عبد المنعم رئيس الوحدة المحلية لقرية الكاجوج التابعة لمركز ومدينة كوم امبو ، وصول مواسير شبكات لمشروع الصرف الصحى بقرية الكاجوج والقرى المجاورة شمال مركز كوم امبو ، ليصل المشروع لآخر خطواته النهايه واقتراب موعد تسليمه خلال فتره قريبه .

والجدير بالذكر أنه تم نهو محطه الرفع ومحطة المعالجه وخط الطرد بطول 6 كيلومتر من محطة الرفع للمعالجة ، وكذلك 21 كيلو متر شبكات والمتبقى 7 كيلومتر شبكات .

من ناحية اخرى قامت الجهة المنفذة لمشروع محطة المعالجة بالمحاميد بمركز ادفو باسوان ، بمواصلة أعمال توصيل كابل كهرباء لتغذية محطة المعالجة ، حيث تم مد كابل الكهرباء لتغذية المحطة من محطة محولات كهرباء السباعية .

وتم الانتهاء من 50 % من الأعمال الجارية بخط الكهرباء بداية من محطة محولات السباعية شرق وصولا لمحطة المعالجة الثلاثية بطول 22 كيلو متر .

من ناحية آخرى كانت قد قامت الوحدة المحلية لمجلس قروى عنيبة بمركز نصر النوبة باسوان بتسليم موقع محطة الرفع الجديدة للشركة المنفذة للبدء فى المشروع .

وكانت قد قامت الوحدة المحلية بقروى عنيبة بإزالة التراكمات بالطريق الرئيسى نصر بلانة على الجانبين من بداية كوبرى عنيبة حتى بداية طريق توشكى 

وكانت قد تمكنت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان من صيانة خط مياه شرب الرئيسى بقطر ٨ بوصة بمدخل قرية ابو هور بمركز نصر النوبة بأسوان عقب شكوى أهالى قرى أبوهور والسيالة والمحرقة بمركز نصر النوبة للواء أشرف عطية محافظ أسوان عن حدوث قطع لمياه الشرب

 


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