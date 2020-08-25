المفوضية الأوروبية تقترح منح البرتغال 5.9 مليار يورو للحفاظ على التوظيف

كتبت ـ هناء أبو العز

قدمت المفوضية الأوروبية، اقتراحًا إلى المجلس لاتخاذ قرار بمنح 5.9 مليار يورو دعمًا ماليًا للبرتغال، يأتى ذلك عقب مقترحات إلى المجلس لاتخاذ قرارات بمنح دعم مالى قدره 81.4 مليار يورو إلى 15 دولة عضو بموجب صك SURE، بما فى ذلك البرتغال.

وتقترح المفوضية الآن تقديم ما مجموعه 87.3 مليار يورو من الدعم المالى بموجب برنامج SURE إلى 16 دولة عضو.

وبمجرد موافقة المجلس على هذا الاقتراح، سيتم تقديم الدعم المالى فى شكل قروض تُمنح بشروط مواتية من الاتحاد الأوروبي إلى البرتغال، و ستساعد هذه القروض البرتغال فى معالجة الزيادات المفاجئة فى الإنفاق العام للحفاظ على التوظيف.

وعلى وجه التحديد، سوف يساعدون البرتغال فى تغطية التكاليف المتعلقة بخطة العمل ذات الوقت القصير.

يعد SURE عنصرًا حاسمًا فى استراتيجية الاتحاد الأوروبى الشاملة لحماية المواطنين والتخفيف من العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية.