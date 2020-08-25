الأمين العام للأمم المتحدة إعلان افريقيا خالية من شلل الأطفال يدعو للتفاؤل

كتب هيثم سلامة

أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن سعادته من إعلان إقريقيا خالية من شلل الأطفال ،مؤكدا أن هذا الأمر يدعو للتفاؤل ،و يمكن تحقيق الكثير عندما نعمل معا كمجتمع عالمى.

Africa has been declared free of polio today.



This historic milestone fills me with hope and optimism.



We can achieve so much when we work together as a global community. pic.twitter.com/jAcUW0DPfR — António Guterres (@antonioguterres) August 25, 2020

وكتب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عبر حسابه بموقع تويتر:" تم إعلان أفريقيا خالية من شلل الأطفال اليوم، هذا العمل التاريخي يملأني بالأمل والتفاؤل، ويمكننا تحقيق الكثير عندما نعمل معًا كمجتمع عالمي".



الأمين العام للأمم المتحدة عبر تويتر

من اجنب أخر، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أنه سيتم إعلان أفريقيا خالية من مرض شلل الأطفال فى وقت قريب، وغرد تيدروس أدهانوم على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: " يوم عظيم لإخوتى وأخواتى الأفارقة - سيتم إعلان قارتنا خالية من شلل الأطفال. يعد هذا أحد أعظم إنجازات الصحة العامة، مما يدل على أنه بالعلم والتضامن يمكننا التغلب على الفيروسات وإنقاذ الأرواح".