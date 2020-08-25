اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمين العام للأمم المتحدة إعلان افريقيا خالية من شلل الأطفال يدعو للتفاؤل

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:06 م
الأمين العام للأمم المتحدة إعلان افريقيا خالية من شلل الأطفال يدعو للتفاؤل انطونيو جوتيريش
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن سعادته من إعلان إقريقيا خالية من شلل الأطفال ،مؤكدا أن هذا الأمر يدعو للتفاؤل ،و يمكن تحقيق الكثير عندما نعمل معا كمجتمع عالمى.

وكتب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عبر حسابه بموقع تويتر:" تم إعلان أفريقيا خالية من شلل الأطفال اليوم، هذا العمل التاريخي يملأني بالأمل والتفاؤل، ويمكننا تحقيق الكثير عندما نعمل معًا كمجتمع عالمي".

الأمين العام للأمم المتحدة عبر تويتر
الأمين العام للأمم المتحدة عبر تويتر

من اجنب أخر، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أنه سيتم إعلان أفريقيا خالية من مرض شلل الأطفال فى وقت قريب، وغرد تيدروس أدهانوم على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: " يوم عظيم لإخوتى وأخواتى الأفارقة - سيتم إعلان قارتنا خالية من شلل الأطفال. يعد هذا أحد أعظم إنجازات الصحة العامة، مما يدل على أنه بالعلم والتضامن يمكننا التغلب على الفيروسات وإنقاذ الأرواح".

 

 

 


شلل الأطفال

مرض شلل الأطفال

إفريقيا

قارة إفريقيا

الأمم المتحدة

الصحة العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة