الأمين العام للأمم المتحدة إعلان افريقيا خالية من شلل الأطفال يدعو للتفاؤل

أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن سعادته من إعلان إقريقيا خالية من شلل الأطفال ،مؤكدا أن هذا الأمر يدعو للتفاؤل ،و يمكن تحقيق الكثير عندما نعمل معا كمجتمع عالمى.

Africa has been declared free of polio today.



This historic milestone fills me with hope and optimism.



We can achieve so much when we work together as a global community.