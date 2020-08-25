مدير الصحة العالمية يعلن أفريقيا خالية من شلل الأطفال قريبا

كتب محمد شعلان

أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أنه سيتم إعلان أفريقيا خالية من مرض شلل الأطفال فى وقت قريب، وغرد تيدروس أدهانوم على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: " يوم عظيم لإخوتى وأخواتى الأفارقة - سيتم إعلان قارتنا خالية من شلل الأطفال. يعد هذا أحد أعظم إنجازات الصحة العامة، مما يدل على أنه بالعلم والتضامن يمكننا التغلب على الفيروسات وإنقاذ الأرواح".

مدير منظمة الصحة العالمية على تويتر

وفى وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) استئناف حملات التطعيم ضد شلل الأطفال فى أفغانستان وباكستان بعد شهور من التوقف، بسبب فيروس كورونا المستجد، وأوضحت المنظمة الأممية - فى بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، الثلاثاء - أنه تم استئناف برامج التطعيم ضد شلل الأطفال فى أفغانستان فى 3 ولايات فى شهر يوليو الماضي، بينما ستبدأ حملة ثانية تغطى ما يقرب من نصف البلاد خلال الشهر الجاري.

وفى باكستان .. أُجريت جولة أولية من التطعيمات فى نهاية شهر يوليو الماضي، شملت حوالى 780 ألف طفل، ومن المقرر أيضا أن تبدأ حملة تطعيم على مستوى البلاد فى وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب البيان.

وكانت حملات تطعيم الأطفال قد توقفت فى كل من أفغانستان وباكستان فى مارس الماضي، لتجنب خطر انتقال فيروس كورونا المستجد إلى الأطفال ومقدمى الرعاية، الأمر الذى أدى إلى زيادة عدد حالات شلل الأطفال إلى 34 حالة فى أفغانستان و63 حالة فى باكستان، بما فى ذلك بعض المناطق التى كان قد تم إعلان خلوها من المرض فى السابق.

يشار إلى أن شلل الأطفال هو مرض فيروسى شديد العدوى، يؤثر بشكل رئيسى على الأطفال الصغار، وينتقل الفيروس عن طريق الطعام والماء الملوثين.