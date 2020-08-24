مساعد وزير التموين: صرف كمامتين على كل بطاقة دعم

إبراهيم سعيد

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزارة التموين، أنه سيتم صرف كمامتين على كل بطاقة دعم تموينية.

وأضاف عشماوى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية اليوم، أن سعر الكمامة سيتراوح بين 8 جنيهات إلى 8 جنيهات ونصف، مشيرًا إلى أنها تخضع لكل المواصفات الطبية ويمكن غسلها أكثر من مرة.



وتابع مساعد أول وزارة التموين، أن من أهم الملفات التى تولى الوزارة اهتماما كبيرا بها هى تكليفات الرئيس بالاستثمار فى البنية التحتية من مخابز وأنشطة تجارية، مشيرًا إلى أن وزارة التموين قامت بوضع خريطة استثمارية بمكاتبها على مستوى كل محافظ.



وقال مساعد أول وزير التموين، إن التجارة الداخلية قطاع كثيف العمالة، ويساهم فى توفير فرص عمل كبيرة.

وعلى جانب آخر، أعلنت شركة المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 94% من مقررات شهر أغسطس الجارى، بجانب طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين.