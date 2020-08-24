محافظ جنوب سيناء يصدق على قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمعهد الفنى للتمريض

جنوب سيناء - محمد حسين

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على الإعلان بقبول دفعة جديدة من طلاب الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للالتحاق بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات .

وأعلن الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة بأنه تقرر الإعلان عن قبول 30 طالبا وطالبة للالتحاق بالمعهد الفنى للتمريض نظام الخمس سنوات بطور سيناء، بعد اجتيازهم للاختبارات المقررة، لافتًا إلى أنه سيتم ترتيب ملفات الطلاب ترتيبا تنازليا وفقا للمجموع الأعلى فالأقل، بحيث يتم السماح بالاختبارات المؤهلة للالتحاق بالمعهد لأعلى 30 مجموع للطلاب.

وحددت مديرية الصحة بجنوب سيناء الشروط والضوابط للقبول، وتتضمن أن يكون الطالب المتقدم مصرى الجنسية محمود السيرة والسلوك، وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - (مواليد المحافظة - أو عمل ولى الأمر مدة 15 عاما ) - مع ضرورة إرفاق أصل شهادة الميلاد أو أصل إفادة جهة عمل ولى الأمر عند التقديم، وأن يكون المتقدم حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى من جنوب سيناء، والحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة انجليزية - عامة، أزهرية - للعام الدراسى 2019 / 2020، أن يكون عمر المتقدم 14.5 عام وحتى 18 عام بحيث يكون حاصل على شهادة إعدادية حديثة

وتحدد فى الاشتراطات ألا يكون الطالب أوالطالبة متزوج ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، والحد الأدنى لقبول الملفات مجموع 270 درجة أومايكافئها من درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية بعد خزف المواد الشرعية .

ويتم تلقى الطلبات والملفات بمقر معهد التمريض نظام الخمس سنوات بطور سيناء شارع طابا أمام مستشفى طور سيناء العام إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس الجارى وحتى الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020.