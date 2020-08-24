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قطر تسجل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:28 م
قطر تسجل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة كورونا - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة "الصحة" العامة القطرية فى بيان صحفى حول أخر مستجدات فيروس كورونا تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى المصابين  117.270 حالة، مقابل شفاء 291 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 114.099 حالة، وتوفى حالة واحدة ليصل إجمالي الوفيات 194 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وفى وقت سابق، كشفت صحة قطرعن تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يعد أعلى معدل يومي للإصابات منذ نحو أسبوعين، حيث ارتفع إجمالى الحالات إلى المسجلة لدى الوزارة إلى 113262، وتم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 188 حالة.

وأشارت وزارة الصحة القطرية إلى أن عدد المتعافين من المرض في قطر بلغ 109993، مشيرة إلى تعافي 284 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت أكدت وزارة الصحة العامة فى قطر فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا فى البلاد، عن تسجيل حالتي وفاة و 297 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، بزيادة 30 إصابة عن اليوم السابق.

 


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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