فى محاولة للاحتفاظ بمنصبه.. رئيس الصندوق السيادي في النرويج يتخلى عن حصته

رويترز

وافق رجل الأعمال الثري نيكولاي تنجن، الذي جرى تعيينه رئيسا لصندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.1 تريليون دولار، على نقل حصته في صندوق للتحوط إلى مؤسسة خيرية وإعادة هيكلة باقي استثماراته في مسعى للاحتفاظ بمنصبه الجديد.

وكان إعلان بنك النرويج المركزي في مارس آذار أن تنجن سيتولى المنصب اعتبارا من أول سبتمبر أيلول قد أثار انتقادات من جهة رقابية عامة ومن البرلمان بشأن تضارب محتمل في المصالح.

وقال تنجن في بيان اليوم الاثنين "أريد أن أكون الرئيس التنفيذي للصندوق (السيادي)، ولدي هدف واحد هو بناء ثروة للأجيال القادمة".

ويستثمر الصندوق السيادي النرويجي إيرادات البلاد من النفط والغاز في أسواق الأسهم والسندات الأجنبية والعقارات.