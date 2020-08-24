اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يرد على شخص وصف أوباما بالقرد أثناء كلمته: لنكن لطفاء.. فيديو

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:32 م
ترامب يرد على شخص وصف أوباما بالقرد أثناء كلمته: لنكن لطفاء.. فيديو دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب الجدل بعد كلمته التى ألقاها فى بداية فعاليات المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى لإعلان مرشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2020، وذلك بسبب وصف أحد الحضور للرئيس السابق باراك أوباما بالقرد، عندما ذكره ترامب فى الكلمة.

وفى كلمته فى بداية فعاليات المؤتمر بولاية نورث كارولينا والذى يستمر 4 أيام وينتهى الخميس بإلقاء ترامب كلمة من البيت الأبيض لإعلان قبوله ترشيح الحزب، هاجم الرئيس الأمريكى  الديمقراطيين وسلفه أوباما، وعند ذكر اسمه، وصفه أحد الحضور صارخا بالقرد، ولكن ترامب رد عليه "لنكن لطفاء"..ثم تابع وهو يبتسم قائلا "هذا لا يمكن أن يحدث إلا فى نورث كاورلينا"، ليضحك الحضور ويصفقون.

ونشر مشروع لينكولن ، وهو جزء من المجموعة الجمهورية المناهضة لترامب أسسها جورج كونواي ، زوج مستشارة البيت الأبيض المنتهية ولايته كيليان كونواي ، بتغريده بفيديو من الكلمة، منتقدا موقف الرئيس من وصف عنصرى مثل هذا فى فعالية رسمية.

وأعلن الحزب الجمهورى، رسميا مساء اليوم ترشيح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب لتولى فترة رئاسية ثانية.

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى كلمته بأول ليلة من مؤتمر الحزب الجمهورى، الذى يستمر لمدة 4 أيام، إنه لن يسمح بتحول الولايات المتحدة إلى دولة اشتراكية.

وشدد على إنه وفر الحماية اللازمة للمادة الثانية من الدستور الأمريكى، والتى تجيز حمل وحيازة الأسلحة، مؤكدا أن هذا الأمر لم يكن سهلا. وقال إن "الديمقراطيون سيحرمون الأمريكيين من هذا الحق حال فاز جو النائم فى الانتخابات المقبلة".

وأضاف أنه سيقدم حوافر اقتصادية وضريبية للشركات الأمريكية، حتى تحول أعمالها من الصين إلى الولايات المتحدة، وأكد أن إدارته ستزيد من تمويل قوات إنفاذ القانون لتطبيق النظام.

وسرد ترامب كيف ساعد بقراراته المجتمع الأمريكى الأسود سواء عن طريق تمويل الجامعات التى يلتحقون بها أو بإصلاح قواعد العدالة الخاصة بهم، وأكد أنه لم يقم رئيس أمريكى بما فعله للمجتمع الأمريكى الأسود منذ الرئيس إبراهام لينكولن.

 


ترامب

الرئيس الامريكى

الانتخابات الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب: الديمقراطيون لا يريدون الله أو الأسلحة.. ولن يفوزوا إلا بسرقة الأصوات

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:48 م

ترامب يتعهد بحوافز اقتصادية ودعم الشرطة والذهاب إلى المريخ فى ولايته الثانية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:53 م

صور.. ترامب يشيد بإنجازات إدارته في التعامل مع أزمة كورونا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:44 م

"لقاح كورونا" مفتاح الولاية الثانية.. ترامب يسابق الزمن لإعلان التوصل لدواء فعال.. الرئيس الأمريكى يتهم الدولة العميقة بعرقلة إنتاج علاج للفيروس.. وتقارير: إجازة البلازما ضمن طرق العلاج خطوة على الطريق الصحيح

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة