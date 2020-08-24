اليوم السابع
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التحفظ على 14 طن سكر تموين ناقص الوزن فى بنى سويف

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:18 م
التحفظ على 14 طن سكر تموين ناقص الوزن فى بنى سويف المضبوطات
بنى سويف أيمن لطفى

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ضبطت إدارة تموين مركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف 14 طن سكر تموين ناقصة الوزن داخل مخزن تعبئة، وذلك خلال حملة بإشراف من أشرف القاسى مدير إدارة تموين الفشن، وتنفيذا لتعليمات وصفى عبدالله مدير عام التموين ببنى سويف.

وأشار بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الحملة التى قادها مفتشا تموين إدارة الفشن محمد عرفة ومحمد صبرة، أسفرت عن ضبط مسئولى مخزن تعبئة سكر تموين بمدينة الفشن أثناء تجميع وتعبئة 900 جرام سكر داخل كل كيس على حدة على أنها كيلو سكر كامل بفارق 100 جرام عن الوزن الأصلى، حتى وصلت الكمية إلى 14 طنا، بغرض بيعها فى السوق السوداء.

وأخطر مفتشا التموين المشاركان فى الحملة العميد محمود مهنى مأمور مركز الفشن، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 803 جنح أمن دولة لسنة 2020 وجارى العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة تجاه المخالفين.

 

 

 


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