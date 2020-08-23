جامعة الملك سلمان الأهلية تنطلق بـ 3 فروع تضم برامج دراسية متميزة.. فيديو

ويرصد الفيديو التالى مبانى جامعة الملك سلمان الدولية، بداية من مبنى الإدارة وكليات الجامعة وسكن الطلاب وأعضاء هئية التدريس، وفندق الجامعة والمدرجات والمكتبة وقاعة الاجتماعات والملاعب الرئيسية.

والبرامج الدراسية التى يبدأ بها العمل فى جامعة الملك سلمان الدولية هى كالتالى:

- فرع مدينة الطور

1 - العلوم الهندسية

2 -علوم وهندسة الحاسبات

3 -الصناعات التكنولوجية

4 -العلوم الأساسية

- فرع مدينة رأس سدر



1 - ‏العلوم الإدارية

2 - الزراعات الصحراوية

- فرع مدينة شرم الشيخ



1 - اللغات التطبيقية

‏2 - السياحة والضيافة

‏3 -العمارة

‏4 - الفنون والتصميم

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت عن فتح باب التقدم للجامعات الدولية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ)، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، بداية من السبت 22 أغسطس وحتى يوم الأحد 30 أغسطس وذلك من خلال الموقع الإلكترونى

http://admission.egypt-hub.edu.eg/ ويتضمن الموقع كافة البرامج وشروط التقدم، والحد الأدنى لمجموع الطالب فى كل مجال من مجالات الدراسة، بالإضافة إلى المصاريف الدراسية الخاصة بكل مجال.



ويجب أن يقوم الطالب الراغب في التقدم للجامعات، بعمل حساب شخصى على الموقع، وإدخال بياناته التفصيلية شاملة مجموعه في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة الحاصل عليها، ورفع نسخة ضوئية من كافة المستندات الدالة على نجاحه في صورة ( pdf )، ثم يقوم الطالب باختيار الجامعة والكلية والبرنامج المراد التقدم إليه، واتباع الإرشادات الموجودة على الموقع ثم حفظ البيانات والاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر ورقمه الكودى لمتابعة نتائج تقديمه.