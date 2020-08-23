تعرف على فوائد المشى لفقدان الوزن وكيفية ممارسة الرياضة بشكل صحيح

كتبت هند عادل

المشي هو شكل ممتاز من أشكال النشاط البدني الذي تم ربطه بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك فقدان الوزن، والمشي هو شكل رائع من التمارين التي تقدم العديد من الفوائد الصحية ويوصي الخبراء بالسعي إلى المشي السريع لمدة 30-90 دقيقة معظم أيام الأسبوع، وفقا لتقرير لصحيفة timenownews.

الفوائد الصحية للمشي لمدة 30 دقيقة كل يوم



يمكن أن يساعد على حرق السعرات الحرارية ، مما يسهل خسارة الوزن أو الحفاظ عليه، كما هو الحال مع كل شيء آخر في الحياة ، فإن الاتساق هو مفتاح حرق السعرات الحرارية، قال الخبراء إنه يمكن حرق حوالي 150 سعرًا حراريًا عندما تأخذ نزهة لمدة 30 دقيقة ، اعتمادًا على الوزن وسرعة المشي.

يمكن أن يقوي ويشد عضلات الفخذين والساقين للحصول على أفضل النتائج ، قد ترغب في الجمع بين المشي مع تمارين القوة مرتين في الأسبوع، كما يمكن أن يساعد في منع أو تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2 وهشاشة العظام وبعض أنواع السرطان، ويقوي العظام والعضلات، يساعد في التوازن والتنسيق، يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، يعزز المزاج والطاقة، كما إنه يدعم وظائف المناعة مما يقلل من خطر الإصابة بالزكام أو الأنفلونزا.

كيفية المشي بشكل صحيح بوضعية جيدة:



قف منتصبًا وحافظ على رأسك مرفوعًا متطلعًا للأمام وليس على الأرض.

قم بإطالة ظهرك أثناء المشي تجنب الانحناء أو الانحناء أو الانحناء للأمام تأكد من استرخاء رقبتك وكتفيك وظهرك.

أثناء المشي ، حرك ذراعيك بحرية (ذهابًا وإيابًا).

أشرك عضلاتك الأساسية حاول برفق سحب زر بطنك نحو عمودك الفقري لأن ذلك سيساعدك في الحفاظ على التوازن والاستقرار

اخطو برفق من الكعب إلى أخمص القدمين امشِ بسلاسة من خلال كعبك إلى إصبع قدمك ، وتجنب الخطوات المسطحة أو ضرب الأرض بأصابع القدم أولاً.