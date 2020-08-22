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23 طالب بالبحر الأحمر يؤدون امتحان اللغة العربية فى الدور الثاني للثانوية العامة

السبت، 22 أغسطس 2020 12:06 م
23 طالب بالبحر الأحمر يؤدون امتحان اللغة العربية فى الدور الثاني للثانوية العامة امتحانات - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أدي اليوم السبت 23 طالب وطالبة بمحافظة البحر الأحمر، امتحان الدور الثاني لمادة اللغة العربية في الثانوية العامة، وسط اجراءات امنية واحترازية دقيقة لمواجهة فيروس كرونا المستجد.

ورصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر برئاسة هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بتغيب 3 طلاب من بين ال 23 طالب عن اداء امتحان اللغة العربية اليوم بلجان امتحانات البحر الأحمر.

ووجه هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتعقيم الطلاب قبل دخول اللجان ودخول اللجان من خلال بوابات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية حرصا على سلامة وصحة الطلاب والملاحظين والعاملين باللجان.

فيما شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا مكثفا وفرض حرم أمن بمحيط اللجان، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحوة الطلاب وحمايتهم.

 

 


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