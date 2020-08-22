مختار نوح لـ خالد أبو بكر: "محمد بديع كان هيضرب جوه السجن وأنا حوشت عنه"

ماجد تمراز

أكد مختار نوح المحامى بالنقض، أن هناك خلافات كبيرة بين الإخوان داخل السجن، موضحًا أنه ذكر من قبل أن عصام العريان كان أفكاره مرفوضة من التنظيم، وقال: "لما كنت فى السجن كنت بحوش الضرب عن مرشد الإخوان محمد بديع، وفى شخص بدون ذكر أسماء كان عصبى جدا، كان بيقفل الباب فى وش محمد بديع، وحدثت خناقات كتيرة جدا بينهم وبين بعض في السجن، وبديع قصاد عينى كان هيضرب أكتر من مرة".



وأضاف، خلال لقائه مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة on: "مش عاوز الناس تفتكر أن الناس دى بتصلى طول اليوم وبتعرف ربنا، أنا كنت بشرب مشروب بيريل وأنا فى السجن، وبديع كان زعلان أن المسئول دخلى البيريل بدون كحول، وهو فاكر أنه كده بيدلعنى علشان يكسب ودى".



وقال: "عصام العريان كان الوحيد اللى بيهتم بيه رفعت المحجوب وهو فى مجلس الشعب، الراجل ده خد ليسانس حقوق علشان يفهم فى القانون ويشتغل في البرلمان، والإخوان لا يمكن يتفاهموا مع عصام العريان، لأن دماغوا توزن التنظيم كله، وعصام العريان مش من الإخوان السريين وصناع القرار في الجماعة، لكن هو للأسف دبس نفسه، هو كان عضو مكتب الإرشاد، ولكنه اضطر يبيع نفسه للتنظيم السرى للإخوان".



وأضاف: "أنا فاكر أن أحد قيادات الإخوان كان بيكلمني وقاللي إحنا مش هنمشي من السلطة قبل خمسين سنة على الأقل، وأنا قولتلته أخركوا سنة واحدة، وعلى فكرة اعتذار نقابة الأطباء غير مقبول فيما يتعلق بعزاء عصام العريان".