محافظ بنى سويف يتابع سير امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في أول أيامها

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020،والتي انطلقت اليوم السبت بمادة اللغة العربية، للشعبتين العلمية والأدبية وتختتم يوم الأربعاء3 سبتمبر المقبل، بمواد الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية والأحياء والإستاتيكا لطلاب الشعبية العلمية بقسميها،حيث يؤدي أكثر من ثلاثة آلاف طالباً وطالبة الامتحانات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيل الوزارة سهام يوسف، والتي تفقدت صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات ، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان الدور الثاني 3130 طالباُ وطالبة موزعين على 7 لجان بمدن المحافظة وهي:مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بني سويف، والواسطى الثانوية التجارية، والشهيد عصام سالم الثانوية بالفشن، وببا الثانوية المشتركة،جابر جاد الثانوية بناصر،واهناسيا الإعدادية،والشهيد عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بسمسط.

كما نوهت وكيل الوزارة عن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية للجان على مستوى الإدارات التعليمية للسبع، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها،مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها.



امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في أول أيامها (1)



امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في أول أيامها (2)



امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في أول أيامها (3)



امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في أول أيامها (4)



امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في أول أيامها (5)



امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في أول أيامها (6)



امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في أول أيامها (7)



امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في أول أيامها (8)



امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في أول أيامها (9)



امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في أول أيامها (10)



امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في أول أيامها (11)



امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في أول أيامها (12)