محافظ القليوبية يشهد حملة مكبرة لإزالة المبانى المخالفة بقرية أبو سنة بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدينة قليوب بقرية أبو سنة التابعة للوحدة المحلية بميت حلفًا، حيث تمت إزالة 7 حالات تعدٍ على مساحة 1315 مترًا مربعًا لم يتقدم أصحاب تلك المباني بتسديد رسوم جدية التصالح أو التقدم للتصالح.

وجاءت الإزالة بحضور مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، واللواء عماد عبد العزيز نائب مدير الأمن، واللواء عمرو أبو راية مساعد مدير الأمن للأمن العام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية أملاك الدولة والعمل على استعادة حق الشعب، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كل أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والمتتالية وتطبيق القانون على الجميع، مؤكدًا استمرار الحملات لإزالة كل أشكال التعديات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأضاف المحافظ، أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين، والحالات التي تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضًا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلاً عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائى، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.