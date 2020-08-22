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المجلس الإكليريكى بالإسكندرية وبحرى يعلن عودته للعمل بعد توقف بسبب كورونا

السبت، 22 أغسطس 2020 04:47 م
المجلس الإكليريكى بالإسكندرية وبحرى يعلن عودته للعمل بعد توقف بسبب كورونا الأنبا مرقص
كتب ـ مايكل فارس

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أعلن المجلس الإكليريكي الإقليمي الدائرة الثانية الإسكندرية وبحرى عن عودة العمل به بكافة الاشتراطات الاحترازية الكاملة، وذلك بعد توقف عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

وقال الأنبا مرقس مطران شبرا الخمية، وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي الإقليمي الدائرة الثانية الإسكندرية وبحري، فى بيان، يتم التواصل عن طريق سكرتارية المجلس كما ينعقد يوم الاثنين من كل إسبوع.

بيان المجلس
بيان المجلس

 

وفى 5 أغسطس الجاري، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة عمل المجلس الإكليريكى فى القاهرة والجيزة والدائرة الأولى بإفريقيا باشتراطات احترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وقالت الكنيسة فى بيان لها، إنه أعلن المجلس الإكليريكى فى القاهرة والجيزة والدائرة الأولى بإفريقيا، باشتراطات احترازية، وتتضمن الاشتراطات، الاتصال هاتفيا مع الكاهن المسئول عن الملف ، لتحديد موعد مسبق للاجتماع بحالة الملف، مع العلم أنه لن يتم استقبال أى حالات بدون موعد سابق مع المجلس الإكليريكي، وبالنسبة للتصاريح يتصل طالب التصريح الخاص بالملف ويحدد له موعد لاستلام التصريح، مؤكدا أنه سيبدأ استلام المستندات الخاصة بملفات الأحوال الشخصية ابتداء من يوم 13 أغسطس الجاري

 


الانبا مرقص

المجلس الاكليريكى

الاحوال الشخصيه

الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه

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