اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أغسطس 2020 07:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بوقف إطلاق النار فى ليبيا

السبت، 22 أغسطس 2020 03:00 ص
الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بوقف إطلاق النار فى ليبيا نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بإعلان الوقف الفورى لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية فى كافة الأراضى الليبية، بحسب وكالة الانباء البحرينية "بنا".

 

 ودعا الأمين العام، كافة الأطراف فى ليبيا إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل فى الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع فى ليبيا، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبى .

 

 


الأمين العام لمجلس التعاون

وقف إطلاق النار

ليبيا

أخبار ليبيا

الجيش الوطنى الليبى

العنف في ليبيا

ميليشيا السراج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة