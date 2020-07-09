اليوم السابع
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6 نصائح عشان تقنعى طفلك بارتداء الكمامة لو خارجين

الخميس، 09 يوليه 2020 10:00 ص
6 نصائح عشان تقنعى طفلك بارتداء الكمامة لو خارجين الكمامة
كتبت نهير عبد النبى

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مع بدء إعادة فتح الدول مرة أخرى بعد شهور من الإغلاق  يجب على الاشخاص بما في ذلك الأطفال، ارتداء الاقنعة عندما يكونون في الخارج، ولكن قد لا يفهم الأطفال سبب ارتداء قناع أو الطريقة الصحيحة لارتدائه، وحسب ما ذكره موقع uab  تقدم تيدرا سميث أستاذ مساعد في جامعة ألاباما نصائح حول التحدث مع الأطفال عن اراتداء الأقنعة .

قالت سميث: "يجب على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين ارتداء قناع لتغطية أنفهم وفمهم في أي وقت يكونون فيه في مكان عام ، بما في ذلك متاجر البقالة أو مواعيد الأطباء أو الأماكن العامة الأخرى.

وتقدم سميث نصائح للآباء لاقناع الاطفال بارتداء الكمامة

كمامات
كمامات

 

1:امنح الطفل فرصة لطرح الأسئلة وتزويده بردود صادقة.

2:اسمح للطفل بالجلوس في حضنك إذا لزم الأمر واستخدام كلمات مهدئة من الراحة.

3:دع الطفل يعرف أنه لا بأس أن يخاف من القناع.

كمامة للطفل
كمامة للطفل

 

4:اسمح للطفل باللعب بالقناع حتى يعتاد عليه.

5:اعرض صورًا لأطفال آخرين من نفس العمر يرتدون أقنعة في الأماكن العامة لمساعدتهم على الشعور بالراحة وتقليل "القوالب النمطية" لارتداء قناع.

6:بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، اربط ارتداء قناع بشيء يفهمونه يفهم معظم الأطفال الأكبر سناً مفهوم انتشار الجراثيم والحاجة إلى بعض التدابير الوقائية مثل غسل اليدين.

 


كمامة الاطفال

كمامات

العدوى

الفيروس

اطفال

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