اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 10:13 م
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وفاة مدرس مساعد بطب الفيوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الخميس، 09 يوليه 2020 09:48 م
وفاة مدرس مساعد بطب الفيوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الدكتور ريمون عماد
الفيوم رباب الجالي

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توفي مساء اليوم الدكتور ريمون عماد المدرس المساعد بقسم الباطنة بكلية الطب بجامعة الفيوم  متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الطبيب المتوفي أشرف علي متابعة ورعاية حالات العزل بمستشفي العزل الجامعي وتدهورت حالته الصحية منذ أكثر من شهر نتيجة تواجده بمستشفي العزل.

وطالب زملاءه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم  بإطلاق اسمه علي أحد شوارع الفيوم كما طالبوا الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بتسمية أحد مدرجات كلية طب باسمه تقديرًا لما قدمه لمرضى كورونا بالفيوم.


الفيوم

محافظة الفيوم

جامعة الفيوم

فيروس كورونا

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