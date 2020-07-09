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صحة الدقهلية: 17 مرشحًا ينهون الكشف الطبى لخوض انتخابات مجلس الشيوخ

الخميس، 09 يوليه 2020 08:24 م
صحة الدقهلية: 17 مرشحًا ينهون الكشف الطبى لخوض انتخابات مجلس الشيوخ الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن ارتفاع أعداد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرر 2020، والذين قاموا بتوقيع الكشف الطبى اليوم بمستشفيات محافظة الدقهلية، إلى 17 مرشحًا مع غلق الباب بعد آخر ميعاد لتوقيع الكشف، المقرر في السابعة مساء.

وأشار مكي إلى أنه تم توقيع الكشف على 7 من المرشحين المحتملين بالأمس، وتم توقيع الكشف على 10 من المرشحين اليوم، مضيفًا أن عملية الكشف الطبي مستمرة حتى يوم 16 من هذا الشهر.

ومن ناحية أخرى بدأ المرشحون المحتملون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، فى فتح حسابات بنكية، فى البنوك المعلنة، من أجل استيفاء الأوراق الرسمية لبدء التقدم بالأوارق يوم السبت المقبل.

 

 


الدقهلية

انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات الدقهلية

الكشف على المرشحين

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