الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 37 لسنة 2020 الخاص بتشكيل ومهام لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية ونائب رئيس محكمة النقض، إن الهيئة أصدرت قرارات بتشكيل لجان المتابعة في المحافظات بعدد 27 محكمة ابتدائية والتي يترأسها رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية أو مساعديهم، وذلك لتلقي طلبات المرشحين، طبقا لقرارات الهيئة والتي ينبغي على المرشحين متابعتها بعد نشرها في الجريدة الرسمية والمحدد بها المستندات المطلوبة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم إنه ينبغي على المرشحين اعتبارا من يوم السبت إلى لجان المتابعة مستكملا جميع المستندات المطلوبة لاسيما وإن الهيئة الوطنية للانتخابات سمحت لهم بإجراء الكشف الطبي والتحليل منذ اليوم الثاني لدعوة الناخبين.

ونص القرار رقم 37 لسنة 2020 على أن تشكل لجان لمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية المختصة وعضوية قضاة ومستشارين من الجهات القضائية ويحل محله مساعده في حالة عدم القدرة على مباشرة العمل.

وتخص لجان المتابعة في المحافظات بعدة مهام في مراحل العملية الانتخابية وهى:

مهام مرحلة تلقى طلبات الترشح وإحالتها للجنة الفحص:

-تلقى طلبات الترشح خلال الفترة المحددة وتتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة وتسلمها للجان فحص الطلبات وفقا للقرار السابق صدوره رقم 34 لسنة 2020.

-أخطار الهيئة الوطنية بكشفي أسماء المرشحين المقبولين بنظامي الفردي والقوائم.

مهام مرحلة الاعداد لتجهيز الانتخابات حتى يوم التصويت:

-التأكد من صلاحية المراكز الانتخابية ومقار اللجان الفرعية والتجهيز لراحة أطراف العملية الانتخاب.

-التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين.

-التنسيق مع مديريات الأمن لتوفير صناديق الاقتراع محتويات اللجان.

-تلقى اخطارات الدعاية الانتخابية من المرشحين واحالتها للجان مراقبة الدعاية.

-استلام أوراق الانتخابات من بطاقات ابداء الرأي ومحاضر الفرز وتسليمها للجان.

-اتخاذ ما يلزم لتوفير الأحوال المعيشية المشرفين على الانتخابات.

-متابعة حضور معاونين اللجان الفرعية والعامة والحفظ.

مهام مرحلة يومي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة:

-إزالة المشاكل والعقبات التي تعوق سير العملية الانتخابية.

-متابعة ساعة الراحة باللجان وإجراءات غلق المقار نهاية أيام الاقتراع.

-التأكد من تأمين اللجان.

-التأكد من فتح اللجان في مواعيدها.

-التأكد من نقل كافة أوراق الانتخابات إلى اللجان العامة.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات كل رئيس لجنة بإعداد تقرير في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.