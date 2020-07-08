اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:56 م
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ولى عهد دبى يطلق مؤشر دبى للأمن الإلكترونى

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:40 م
ولى عهد دبى يطلق مؤشر دبى للأمن الإلكترونى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي
رويترز

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أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن إطلاق مؤشر دبي للأمن الإلكتروني الأول من نوعه على مستوى العالم، حسب موقع الرؤية الإماراتى.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر، أطلقنا مؤشر دبي للأمن الإلكتروني الأول من نوعه على مستوى العالم، والذى يدعم الأداء العام للأمن الإلكترونى في مختلف الجهات الحكومية على مستوى إمارة دبي.

وأضاف ولي عهد دبي، إطلاق المؤشر يستخدم لينسجم مع أهداف استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني لحماية مدينتنا من مخاطر الفضاء الإلكتروني، ودعم الابتكار والنمو الاقتصادي للإمارة في ظل التقدم التكنولوجي.. مستمرون في تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية سباقة في مجالات الأمن الإلكتروني وجعلها نموذجاً يُحتذى به عالمياً.

 


ولي عهد دبي

مؤشر دبي للأمن الإلكتروني

الفضاء الإلكتروني

دبي

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