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وفاة توأمين ملتصقين بفارق 3 ساعات فى أوزبكستان بعد 9 أيام من ولادتهما

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:26 م
وفاة توأمين ملتصقين بفارق 3 ساعات فى أوزبكستان بعد 9 أيام من ولادتهما التوائم الملتصقة
كتبت فاطمة خليل

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توفي توأمان ملتصقان بجسد واحد ورأسين بعد أيام قليلة من ولادتهما، وذلك بفارق 3 ساعات، على الرغم من جهود الأطباء لإنقاذهم، والطفلان كان لديهما قلبان ورئتان ومعدة واحدة، وقد ولدا في مستشفى الأطفال بمنطقة سمرقلاند في أوزبكستان، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميرور" البريطانية.

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وكان الأطباء يعتقدون في البداية أنهما "طفل ذو رأسين" لكن اتضح أنهما توأمان وعاش التوأم تسعة أيام فقط وتوفيا من "ضيق في التنفس وفشل القلب" بعد أن تقاسموا رئتين ومعدة واحدة.

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المرأة، التي لديها بالفعل ثلاثة أطفال أصحاء، أمرها والد زوجها بالمضي قدما في الولادة وعدم الإجهاض.

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حقائق حول التوائم الملتصقة في العالم
 

وبحسب ما ذكر موقع جامعة مينيسوتا فإن هناك مجموعة حقائق حول التوائم الملتصقة:

-التوائم الملتصقة تحدث مرة واحدة في كل 200000 ولادة حية.

- معدل البقاء على قيد الحياة بين 5 و 25 %.

- 70 % من جميع التوائم الملتصقة المولودين على قيد الحياة من الفتيات.

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-يتطور التوائم الملتصقة من بيضة مخصبة واحدة لا تنفصل تمامًا لأنها تنقسم في الرحم

-تم تنفيذ أول إجراء فصل ناجح في عام 1955 من قبل جراح الأعصاب الدكتور هارولد فوريس من مستشفى ميرسي في شيكاغو الذي قسم التوائم الملتصقة وانضم إلى الرأس.

 


التوائم الملتصقة

حالات التوائم الملتصقة

توائم ملتصقة

التوائم الملتصقة حول العالم

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