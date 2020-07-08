مستشفى بهتيم تنفي التصرف فى التبرعات بشكل غير قانونى.. وتؤكد: نتعامل بأمانة

القليوبية إبراهيم سالم

نفت إدارة مستشفى بهتيم المركزى بشبرا الخيمة في القليوبية، ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن التصرف في كميات من الجوانتيات التي تم التبرع بها من قبل رجال الأعمال لدعم المستشفى، وعدم إثباتها بمحاضر دخول للمخازن التابعة للمستشفى، مؤكدة أن هذا عار تماما من الصحة.

وتضمن بيان المستشفى، أن ما تم نشره من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ماهو إلا أخبار مغلوطة، والصحيح أنه قام أحد المتبرعين بإحضار تبرعات تضم كراتين جوانتيات من النوع الذى يحتوى على بودرة وهذا ممنوع استعماله بمنشور من وزارة الصحة، وعندما تم الطلب من الصيدلى الأول إدراجها فى المخزن رفض.

وتابع بيان المستشفى، أن سبب رفض الصيدلي جاء بناء على أن استخدام هذه الجوانتيات ممنوع، فحاولت إدارة المستشفى الاتصال بأحد التجار لاستبدالها بنوع آخر من الجوانتيات لا يحتوى بودرة، كى يصلح للاستخدام وإدراجه فى المخازن، وكان هذا الإجراء يتم فى وضح النهار فقام أحد الأشخاص عديمى الضمير بتصوير هذه اللقطات مدعيا تصرف الإدارة فى التبرعات بشكل غير قانونى.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنه بعد جرد التفتيش المالى والإدارى ثبت كذب هذه الادعاءات، ويشهد الله أن إدارة المستشفى تتعامل بكل أمانة ونزاهة مع كل كبيرة وصغيرة بالمستشفى.

كراتين الجوانتيات