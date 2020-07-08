رسمياً..تعيين 8 قاضيات كويتيات بالمحكمة الكلية لأول مرة فى تاريخ الكويت

إيمان حنا

وافق مجلس القضاء الأعلى بالكويت، على نقل 54 وكيل نيابة، بينهم 8 قاضيات إلى المحكمة الكلية. وفق "القبس".

وقال مصدر مطلع ، وفق الصحيفة، إن مجلس القضاء ناقش سير العمل في المحاكم والإجراءات المتبعة، ولم تكن هناك قرارات أخرى. وأشار المصدر الى ان وكلاء النيابة سينخرطون في دورة تدريبية، ومن ثم سيبدأون العمل من على منصة العدالة في بداية العام القضائي والذي سيكون في سبتمبر المقبل.

ومن جهة أخرى كان ترشيح المرأة الكويتية للمرة فى منصب قاضية ، للمرة الأولى فى تاريخ الكويت منذ أسبوع، قد أثار ردود فعل محلية ودولية، حيث أعربت سفيرة الولايات المتحدة في الكويت ألينا رومانوسكي عن تهانيها بمناسبة ترشيح ثماني سيدات للانضمام إلى سلك القضاء، معتبرة ذلك «علامة فارقة في تاريخ الكويت.وفق"الجريدة" الكويتية، وصرحت رومانوسكي، بأن إنجازات هؤلاء الرائدات أمر مثير للإعجاب».

ومن جهته، قال سفير بريطانيا لدى الكويت مايكل دافنبورت: «بالنيابة عن السفارة أبعث بخالص التهاني للسيدات الكويتيات اللاتي تم تعيينهن قاضيات في قرار تاريخي»، معرباً عن تهنئته «للمرأة الكويتية على هذا الإنجاز، وأتمنى لها المزيد من التقدم والازدهار».

أما السفارة الفرنسية فقدمت أحر التهاني للقضاة الكويتيين الجدد، واصفة قرار تعيين ثماني نساء في هذه المناصب المرموقة بالتاريخي، ورحبت السفارة بالشراكة الطويلة الأمد والواعدة بين معهد الدراسات القانونية والقضائية (IEJJ) والمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاة (ENM).