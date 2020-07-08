تجديد حبس المتهم بقتل شاب فى قرية بالشرقية بسبب خناقات الستات

الشرقية- فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة فاقوس، تجديد حبس ميكانيكى متهم بقتل شاب قرية الفدادنة بسبب خناقات الستات ولهو الأطفال 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ وتلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا بوقوع مشاجرة ناحية قرية الفدادنة دائرة المركز ومقتل كهربائى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس، والرائد أحمد شمس، رئيس مباحث المركز، برئاسة العميد وليد عنتر، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، وبإشراف العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، وتبين من التحريات الأولية، مقتل "رمضان ن ف م " 29 سنة كهربائى، على يد "محمود أ" 28 سنة ميكانيكى بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس العام، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 22194 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2020، وبالعرض على نيابة فاقوس العامة قررت انتداب الطب الشرعة لمناظرة الجثة لتشريحها لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

وأفاد شهود عيان بالقرية، عن نشوب مشادة بين سيدتين جيران بالقرية بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة وتكرر الأمر أكثر من مرة، ونشبت مشادة كلامية بين السيدتين، فتدخل شقيق كل منهما فى المشادة، تدخل "رمضان ن ف" كهربائى للدفاع عن شقيقته، فيما تدخل "محمود أ أ إ" 28 سنة ميكانيكى، للدفاع عن شقيقته وتطورت المشادة إلى مشاجرة قام على أثرها الميكانيكى بطعن الكهربائى طعنة نافذة بالجانب الأيسر ولفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، وتم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية وإحالته للنيابة العامة.