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ترامب: موسكو تعانى وبوتين أخبرنى بحقيقة وضع كورونا فى بلاده

الجمعة، 24 يوليه 2020 12:31 ص
ترامب: موسكو تعانى وبوتين أخبرنى بحقيقة وضع كورونا فى بلاده ترامب وبوتين
كتبت: نهال أبو السعود

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن روسيا تعاني كثيرا من وباء كورونا وآثاره، مشيرا فى مؤتمر صحفي منذ قليل، إلى أنه أجري مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلادمير بوتين حول تلك الأزمة.

 

وقال ترامب خلال المؤتمر: العالم كله يعاني، سواء من الآثار الاقتصادية المدمرة أو الإصابات والوفيات وأنا تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلمت منه أن موسكو هي أكثر المناطق تضررا من الوباء داخل بلاده".

 

وجدد ترامب خلال المؤتمر هجومه على الصين، قائلا إنها كان من المفترض أن توقف تفشي الفيروس وتحتوي العدوي قبل انتقالها إلى العالم أجمع، مشيرا إلى ان ادارته ستواصل جهودها لمحاربة اثار "فيروس ‏الصين" كما يطلق عليه.

 

وفي نفس السياق قال ترامب إنه تحدث إلى رؤساء 4 دول في اليومين الماضيين وأن ‏الجميع يمر بوقت عصيب.

 


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دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي

البيت الأبيض

كورونا

ترامب وبوتين

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