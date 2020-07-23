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تجديد حبس صاحب مخزن بتهمة حيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمدينة نصر

الخميس، 23 يوليه 2020 07:30 م
تجديد حبس صاحب مخزن بتهمة حيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمدينة نصر كمامات مجهولة المصدر - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات بنيابة مدينة نصر، تجديد حبس صاحب مخزن 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث تم ضبطه وبحوزته 32 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من اللواء محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة، بتمكن المقدم طاهر خليل رئيس مباحث قطاع التموين من ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته 32000 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة- جيل مطهر") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، و أمرت بحجز المتهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".


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