اليوم السابع
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عشان تنام مرتاح البال ومن غير أرق .. 8 حاجات لازم تعملهم

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:00 ص
عشان تنام مرتاح البال ومن غير أرق .. 8 حاجات لازم تعملهم النوم-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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أرق وتوتر وعدم القدرة على النوم بكل كافى هى الحالة التى يعيشها الكثيرون وتؤثر على صحتهم النفسية والبدنية، قد يكون ذلك نتيجة الأحداث التى نعيشها بسبب انتشارفيروس كورونا أو نتيجة النوم فى فترة الظهيرة مما يعيق النوم أثناء الليل.

وحسب جريدة الديلى تقدم خبيرة النوم أوليفيا أريزولو الروتين اليومى  للنوم حتى لا تتعرض للأرق والتعب وذلك من خلال 8 خطوات وهى:

1: قم بإزالة أي ضوء أزرق من أجهزة الموبايل واحتفظ بغرفة نومك للنوم والاسترخاء فقط.

2: اضبط المنبه فى الوقت المعتاد لك كل يوم، على أن تكون عدد ساعات نومك لا تقل عن 8 ساعات فى اليوم.

 

3:وجود عشبة اللافندر فى غرفتك يساعد على النوم والاسترخاء، حيث أنها تحتوى على خصائص مضادة للتوتر والقل وتساعد على الهدوء والاسترخاء.

4:احصل على دش أو حمام مسائي دافئ، فيساعد ذلك على تعزيز الاسترخاء قبل النوم بـ 45-60 دقيقة.

5:ينصح بشرب البابونج الدافئ قبل النوم، حيث يتميز باحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تساعد على الاسترخاء والنوم.

 6: تناول مكملات المغنسيوم، حيث تحتوى على بعض الخصائص التى  تساعد العضلات على الاسترخاء.

7: ممارسة تمارين التأمل قبل النوم، قد يكون هذا مفيدًا لمساعدتك على النوم.

8: ممارسة التنفس العميق،  هذا يجعل النوم أسهل.

 


النوم

عادات النوم

السهر

الارق

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