سفارة السويد بالقاهرة تحتفل بعيدها الوطنى أون لاين بسبب كورونا

كتبت: هناء أبو العز

قال السفير السويدى بالقاهرة يان تيسليف: نحتفل كل عام بهذا اليوم مع شركائنا وأصدقائنا المصريين في احتفال خاص في سفارة السويد بالقاهرة، ولكن هذا العام خاص جدا حيث يؤثر وباء كوفيد-19 بشكل كبير على مجتمعاتنا، مضيفًا: لا يمكننا دائمًا التفاعل بالطريقة التي اعتدنا عليها، أو بالطريقة التي نريدها، فيجب أن نكون أكثر إبداعًا وأكثر ابتكارًا، وهما بالفعل مجالان تفوقت فيهما السويد على مستوى العالم.

كما تطرق السفير الى التعاون والتبادل المستمر بين مصر والسويد قائلاً: "ان التبادل يدور حول الناس، فهناك 15000 مصريا يعملون بشكل مباشر مع الشركات السويدية بجانب الكثير ممن يعملون بشكل غير مباشر، كما زار حوالي 120 ألف سائح سويدي مصر هذا الموسم، وقد قبلت الجامعات السويدية 217 طالبًا مصريًا لنيل الدراسات العليا في العام الدراسي القادم.

وتابع السفير تيسليف بقوله "ماديا أو رقميا، تظل قيم وأهمية يومنا الوطني كما هي، تشمل الوحدة والتضامن وهما درسان مهمان من الدروس المستفادة لازمة كورونا، فالتباعد الاجتماعي لا يعني أننا لن نلتحم وندعم بعضنا البعض ".

واحتفلت مملكة السويد بيومها الوطني هذا العام بشكل "رقمي" عن طريق بث مباشر لفعاليات احتفالاتها على مدار 24 ساعة عبر الإنترنت.

وأطلق البث المعهد السويدي في ستوكهولم وشاركته البعثات السويدية المختلفة في جميع أنحاء العالم، وقد وصل الحدث لأكثر من 450 ألف مشاهداً من متابعين صفحة السويد بالعربي على الفيسبوك الذي يصل عددهم ل 900 الفاُ.

وتضمن البث المباشر خطابين من الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد ورئيس الوزراء ستيفان لوفين، كما قدم الحدث تجربة سويدية فريدة من نوعها من خلال عرض مزيج من العروض الموسيقية والثقافية الى جانب العديد من الجولات الإرشادية في بعض المتاحف.

كما شمل اليوم بعض التحيات من داخل بيوت بعض المواطنين في السويد، الى جانب العديد من وصفات الطعام السويدية التقليدية التي تم اعدادها بشكل مباشر من قبل طهاة معروفين مثل الطباخة كاميلا حميد.

واحتفلت سفارة السويد في مصر أيضاً باليوم الوطني من خلال تسليط الضوء على العلاقات المثمرة والوطيدة بين كل من مصر والسويد، والتي دُعمت من قبل الأصدقاء والشركاء لدولة السويد من الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

وكجزء من الاحتفالات، نشرت السفارة رسالة فيديو خاصة من السفير يان تيسليف سفير السويد لدى مصر، على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بها، حيث ألقى الفيديو الضوء على ما تمثله السويد ومجموعة أولوياتها الرئيسية، مثل المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة والابتكار وريادة الأعمال، كما تطرق الى الفعاليات الرئيسية التي استضافتها السفارة وشاركت فيها خلال العام الماضي.

شمل الفيديو عدة رسائل خاصة من كل من وزير الخارجية السابق والدبلوماسي عمرو موسى، و الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير أشرف سويلم، مدير مركز القاهرة لحل النزاعات وحفظ السلام، وسوسن مراد، وروان بسام، مديرة البرامج في شركة Enpact الناشئة.