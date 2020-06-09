تجديد حبس 4 بلطجية لحيازتهم أسلحة نارية بقصد المشاجرة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قرر رئيس نيابة العامرية اول بالإسكندرية، تجديد حبس 4 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" وذخائر بقصد إستخدامها فى التشاجر والبلطجة مع آخرين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها الي الادلة الجنائية لفحصها.

وكان قد تلقي مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية، اثناء حيازتهم اسلحة نارية عبارة عن "بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وفردان خرطوش، و38 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر بقصد التشاجر بها مع آخرين لخلافات سابقة بينهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.