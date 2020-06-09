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الولايات المتحدة تسجل 641 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:03 م
الولايات المتحدة تسجل 641 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلن موقع جونز هوبكينز اليوم الثلاثاء، تسجيل641 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية ليرفع إجمالي الوفيات إلى 111375 منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وأمس، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، منفتح على حزمة مساعدات اقتصادية أخرى للاستجابة لجائحة فيروس كورونا وما زال يؤيد تعليق ضريبة الأجور.

وقالت كايلي ماكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين، "هناك بضعة أشياء يريدها، تعطيل ضريبة الأجور هو أحدها، لأن ذلك يستفيد منه بشكل مباشر العمال في فئة الدخل المنخفض".

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، قالت المتحدثة إن الولايات المتحدة "تسير في اتجاه ايجابي"، مضيفة أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس استقرت.

وفي الشهر الماضي أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون لمساعدات اقتصادية بقيمة ثلاثة تريليونات دولار، لكن ترامب وعد باستخدام سلطة النقض الرئاسي إذا وصل المشروع إلى مكتبه.

وقالت مجموعة خاصة للبحوث الاقتصادية الاثنين، إن الاقتصاد الأمريكي دخل إلى ركود في فبراير بسبب جائحة فيروس كورونا.


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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