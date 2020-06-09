اليوم السابع
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ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.31% مدفوعة بصعود قطاعي البنوك والخدمات

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:47 م
ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.31% مدفوعة بصعود قطاعي البنوك والخدمات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% رابحاً 3.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1281.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون درهم، وارتفع ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 11.60% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 10%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 10.87% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.84%، كما ارتفع سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.68%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.61% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.31%، وهبط سهمي عقارات السيف ومصرف السلام-البحرين بنسبة 3.39%، 1.54%، على التوالي.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وتهدف الاتفاقية لاستعراض وبحث المزيد من المجالات المشتركة بين بتلكو والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، مع تحديد أهداف وتطلعت كلا الطرفين، وتمهد الاتفاقية الطريق لمشاركة بتلكو في دعم الهيئة ومشاريعها المختلفة، بما في ذلك مساهمتها بتطوير البنية الأساسية للهيئة والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق هذا الشأن، وتوجه الاتفاقية أيضاً على تحديد مجالات العمل التي يمكن تطويرها بشكل مشترك بين بتلكو والهيئة الوطنية.
 
وفي سياق منفصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن موافقة مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم المصرف الصادرة، وذلك لمدة 90 يوم ابتداءً من أمس الاثنين.
 
وفي السياق ذاته أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعد إصدار الصكوك المتبقية البالغة 200 مليون دولار أمريكي، يأتي هذا الإصدار تباعاً للإصدار الناجح لصكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في وقت سابق خلال شهر يناير من عام 2020، وسيتم توظيف عائدات إصدار الصكوك لتعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل.
 
فيما أعلنت شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، عن تعيين عبد الرحمن الشامي كرئيس قسم العمليات، وذلك اعتباراً من أول يوليو لعام 2020.
 

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