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إردوغان فى ورطة بسبب ترشيح ناشط مسجون لجائزة دولية لحقوق الإنسان

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:00 ص
إردوغان فى ورطة بسبب ترشيح ناشط مسجون لجائزة دولية لحقوق الإنسان أردوغان
كتب- محمد إسماعيل

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قالت صحيفة "أحوال تركية"، إن ترشيح الناشط الحقوقى عثمان كافالا للحصول على جائزة فى مجال حقوق الإنسان يضع الرئيس التركى رجب أردوغان فى حرج بالغ.

وذكرت الصحيفة أن مجموعة من السياسيين والمثقفين من أوروبا والولايات المتحدة رشحوا الناشط ورجل الأعمال المسجون عثمان كافالا، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في تركيا، لجائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان.

 
تجدر الإشارة إلى إن كافالا تم اعتقاله في 18 أكتوبر 2017 بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، ولا يزال في السجن بتهمة التجسس التي تم رفعها بعد تبرئته في القضية الأولى ضده، ما يسمى بمحاكمة غيزي.
 
وتضم المجموعة التي رشحت كافالا لجائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالشراكة مع مكتبة فاتسلاف هافيل ومؤسسة تشارتا 77، التي تضم المفكر نعوم تشومسكي والفيلسوف إتيان باليبار، وكذلك ديميتريس باباديموليس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي. 
 

 


اردوغان

عثمان كافالا

تركيا

حقوق الانسان فى تركيا

اخبار تركيا

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