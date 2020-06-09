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"أردوغان شلح جيشه".. مغردون عن أطماعه فى ليبيا: بداية النهاية لحفيد اللصوص

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:41 م
"أردوغان شلح جيشه".. مغردون عن أطماعه فى ليبيا: بداية النهاية لحفيد اللصوص أردوغان
كتب هيثم سلامة

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شن رواد موقع تويترهجوما كبيرا على الرئيس التركى، من خلال هاشتاج "أردوغان شلح جيشه"، وذلك عقب تصريحاته التي كشفت عن أطماعه في الثروات الليبية والعمل على نهب خيراتها، وإرسال قوات تركية ومرتزقة من أجل تنفيذ مخططه الذى يتصدى له الشعب الليبي بجسارة.

أردوغان شلح جيشه
أردوغان شلح جيشه

وحملت التغريدات هجوما كبيرا على الرئيس التركى، قال عبيد الحربى: "دمر تركيا وجعلها الشيطان الأكبر قبل أردوغان كان العرب أجازاتهم بتركيا، الآن أصبحت منبوذة وشيطنها بسبب انتمائه للإخونجية إذا لم يصح الشعب التركي سترجع عليهم لعنة الدماء التي أسيلت بسببهم وسنراها بشوارعهم"، وكتب آخر: "تحيا مصر ربنا يحفظ السيسي ويحفظ مصر ويحفظ جيشنا وأنت بقي يا قردوغان منك لله ياشيخ، الشعب التركي مايستاهل منك كدة. منك لله ربنا يخلصهم منك".

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هاشتاج أردوغان شلح جيشه (1)
 

وقالت أخرى: "يا عيني يا قردو ركبت الصاروخ وبعد كدة الزحليقة وبعدين هيركب كل المراجيح إنه يسأل الآن وهنجوزه هنومه قريب بداية النهاية ألف ألف مبروك"، وكتب محمد إبراهيم: "خليفة البقر بهلول إسطنبول مصر عصية عليك يا حفيد اللصوص".

هاشتاج أردوغان شلح جيشه (2)
 
هاشتاج أردوغان شلح جيشه (3)
 

وكتب محمد عزت: "هذا الفرق بين جيش مصرى أصيل ووطنى  بيبنى ويعمر ويدافع عن بلده ويحافظ على جيرانه ولا يمسسهم بسوء وبين جيش تركى أغلبه مرتزقة ودواعش وإرهابيين طمعانين فى ثروات غيرهم فى ليبيا وسوريا، ومشغلهم زعيم عصابة اسمه قردوغان وأخرتها".

هاشتاج أردوغان شلح جيشه (4)
 

 

 

 

 


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