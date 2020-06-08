وقالت الخدمة فى بيان لها، نقلته صحيفة "بروكسيل تايمز" البلجيكية على موقعها الإلكترونى، إن الرقم الإجمالى للمصابين فى بلجيكا يشمل الحالات النشطة المؤكدة، وكذلك المرضى الذين تعافوا أو توفوا من جراء الإصابة بالفيروس.