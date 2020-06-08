كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الاثنين، تسجيل 11 وفاة و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 9606 والإصابات إلى 59348، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وأمس أعلنت وزارة الصحة البلجيكية تسجيل 15 وفاة و154 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 9595 والإصابات إلى 59226، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أعلنت خدمة الصحة العامة الفيدرالية فى بلجيكا، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.