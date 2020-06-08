لا دليل على فائدته لمرضى كورونا .. بريطانيا تنهى تجارب استخدام الكلوروكوين

كتبت إيناس البنا

وضع الباحثون في المملكة المتحدة توقفًا مفاجئًا على تجربة Covid-19 التي تنطوي على عقار مضاد للملاريا هيدروكسي كلوروكوين.

وأعلن الباحثون أن تجربة الاسترداد، والتى تعد تجربة كبيرة بالمملكة المتحدة تحقق في علاجات محتملة للفيروس التاجي ، توقفت عن تضمين هيدروكسي كلوروكوين في دراستها بسبب عدم وجود "دليل على فائدته"، ووفقا لشبكة CNN، ستستمر الأدوية الأخرى في التجارب، التي ضمت أكثر من 11000 مريض من 175 مستشفى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقال أستاذ في جامعة أكسفورد: "استعرضنا البيانات وخلصنا إلى أنه لا يوجد أي دليل على وجود تأثير مفيد لهيدروكسي كلوروكوين في المرضى في المستشفى مع Covid وقررنا التوقف عن تسجيل المرضى في تجربة هيدروكسي كلوروكين ، على الفور ، وكجزء من التجربة ، تم اختيار 1،542 مريضًا بفيروس كورونا بشكل عشوائي لتلقي هيدروكسي كلوروكوين كعلاج مقارنة مع 3132 مريضًا تلقوا الرعاية القياسية المعتادة.

.

أظهرت البيانات أنه بعد حوالي 28 يومًا ، توفي 25.7 ٪ من المرضى الذين تلقوا هيدروكسي كلوروكين مقارنة بـ 23.5 ٪ من المرضى الذين تلقوا الرعاية المعتادة وحدها.

وقال لاندراي: "هذا ليس ذا دلالة إحصائية ، ولكن كما ترون من الأرقام ، تظهر هذه النتيجة أنه لا يوجد بالفعل دليل على فائدة، ويمكننا القول أن هذه البيانات تستبعد بشكل مقنع أي فائدة مفيدة للوفيات"، "استنتاجنا هو أن هذا العلاج لا يقلل من خطر الوفاة من مرض Covid بين المرضى في المستشفيات. ومن الواضح أن هذا له أهمية كبيرة للطريقة التي يعالج بها المرضى ليس فقط في المملكة المتحدة ، ولكن في جميع أنحاء العالم."

في الأسبوع الماضي ، أوقفت منظمة الصحة العالمية مؤقتًا أذرع هيدروكسي كلوروكوين في تجربة التضامن بسبب المخاوف المحيطة بسلامة الدواء ومن أجل مراجعة بياناته الخاصة، ثم عادت يوم الأربعاء ، بعد تلك المراجعة ، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قررت استئناف دراسة هيدروكسي كلوروكين كعلاج محتمل لـ Covid-19 في التجربة.

وقال بيتر هوربي ، كبير الباحثين في تجربة الاسترداد والأستاذ في جامعة أكسفورد ، يوم الجمعة، إن زملائه أبلغوا منظمة الصحة العالمية بالبيانات الموجودة في تجربتهم وقرار إنهاء الدواء من الدراسة.

بينما أكدت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم الجمعة أنها تلقت إشعارًا من منظمي تجربة الاسترداد بأن التجربة فى بريطانيا أنهت استخدام هيدروكسي كلوروكوين.

وقالت الدكتورة سمية سواميناثان ، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية ، خلال المؤتمر الصحفي: "بما أن التضامن والاسترداد هما تجربتان من أكبر التجارب ، علاوة على أن لديهما تصميمات دراسة متشابهة للغاية ، فقد كنا على اتصال".

"لقد أبلغونا عن النتائج الأولية ، ونحن في انتظار رؤية التحليل النهائي للبيانات والمنشور الذي سيصدر عنه وبالتأكيد ستنظر لجنتنا في هذه النتائج ونحن نمضي، مضيفة "ومع ذلك ، فإنهما تجربتان منفصلتان ، مع بروتوكولات خاصة بهما، ولجان إشراف خاصة بهما، وبالتالي سنستمر في الوقت الحالي ، وستنظر لجنتنا في البيانات عند توفرها."