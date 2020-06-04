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شركة فرنسية تعيد النقاش في التجارب على هيدروكسي كلوروكوين لمرضى كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 06:00 م
شركة فرنسية تعيد النقاش في التجارب على هيدروكسي كلوروكوين لمرضى كورونا هيدروكسى كلوروكين
كتبت هند عادل

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أعلنت شركة سانوفى الفرنسية إنها ستراجع المعلومات المتاحة وستجري مشاورات قبل أن تقرر ما إذا كان سيتم تسجيل المرضى مرة أخرى في التجارب السريرية على عقار هيدروكسي كلوروكوين المتعلقة بفيروس كورونا بعد قرارها بوقف التجارب خلال الأيام القليلة الماضية.

سانوفى

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" كانت الشركة قد أعلنت في 29 مايو إنها توقفت عن تجنيد أشخاص جدد في تجربتين سريريتين على هيدروكسي كلوروكين حتى يتم التخلص من المخاوف بشأن السلامة بعد قرار منظمة الصحة العالمية بإيقاف تجربة كبيرة، ولكن سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية بإستكمالها التجارب على العقار واستأنفها التجارب البشرية عليها، وقال متحدث باسم سانوفي "سنراجع المعلومات المتاحة ونجري مشاورات في الأيام المقبلة لإعادة تقييم موقفنا".

كانت  شركة سانوفي الفرنسية قد توقفت مؤقتا عن تجنيد مرضى فيروس كورونا الجدد في تجربتين سريريتين على هيدروكسي كلوروكوين حتى تختفي المخاوف بشأن السلامة المتعلقة بالدواء وامكانيه استخدامه مع مرضى كوفيد 19 بأمان.

يأتي ذلك بعد أوقفت منظمة الصحة العالمية تجربتها الكبيرة لهيدروكسي كلوروكين ، مما دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى حظر استخدام الدواء ، المستخدم أيضًا في التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة.

وقد وجه ذلك ضربة قوية للآمال بالعلاج ، الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بينما يتسابق صانعو الأدوية والحكومات لإيجاد طرق لعلاج المرضى والسيطرة على فيروس كورونا الجديد.

وأجرت سانوفى تجربتين سريريتين عشوائيتين خاضعتين للرقابة لهيدروكسي كلوروكين لعلاج مرضى كورونا، و كان من المتوقع أن يختبر الأول 210 مريضاً في الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا وهولندا ممن لم يكونوا في المستشفى ويعانون من المرحلة المبكرة من المرض بينما ركزت التجربة الثانية على المرضى في المستشفيات الذين يعانون من فيروس كورونا المعتدل إلى الشديد في أوروبا تم التخطيط لتشمل حوالي 300 مريض.

 

 


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