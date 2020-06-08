تجديد حبس طالبة وصديقها وسائق صوروا مدرسا عاريا لابتزازه بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قرر المستشار وائل مطر، رئيس محكمة جنح مستأنف برج العرب غرب الاسكندرية ، تجديد حبس طالبة وطالب ثانوى عام ، وسائق 45 يوما على ذمة التحقيقات ، بعد اتهامهم باحتجاز مدرس فيزياء وتصويره عاريا تحت تهديد السلاح الأبيض، ومساومته على مبلغ 100 ألف جنيه مقابل عدم نشر مقطع الفيديو والصور .

كما قررت المحكمة بعضوية كل من المستشارين محمد الخولي، وأحمد غازي، إخلاء سبيل مدرس الفيزياء بضمان محل اقامته، وسرعة طلب تحريات المباحث والتحفظ على الهواتف المحمول لفحصها .

تلقى اللواء سامى غنيم ، مدير أمن الإسكندرية ، إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب ، يفيد بورود بلاغ من المجنى عليه " ر" 55 سنة ، مدرس فيزياء بمدرسة ثانوية ببرج العرب ، بقيام طالبة وطالب باحتجازه داخل شقة وتصويره عاريا تحت تهديد السلاح أثناء قيامة بهتك عرض الطالبة ، ومساومته وطلب مبلغ 100 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور ومقطع الفيديو .

توصلت تحريات المباحث الى صحة الواقعة، وقيام المتهمة " غ "، 16 سنة، طالبة بالمرحلة الثانوية العامة، بالاتفاق مع صديقها " م.س" ، 16 سنة، على استدراج المدرس إلى شقة خاصة بالمتهم وإعطائها درس خصوصي ، وأثناء ذلك قام المتهم بإجباره على خلع ملابسه تحت تهديد السلاح "مطواة" وتصويره أثناء قيامه بهتك عرض المتهمة الأولى بملامسه أجزاء حساسة من جسدها، ومساومته على أخذ مبلغ 100ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور والفيديو واقتسام المبلغ فيما بينهما.

وأضافت التحريات بقيام المتهم بإعطاء المقطع الفيديو إلى شريكهم الثالث "ر.س" ، 20 سنة، سائق توك توك، ومساومته أيضا على مبلغ 100 ألف جنيه.

تم عمل كمين والقى القبض على المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وضبط الهواتف المحمول الخاصة بالمتهمين وبفحصها أكدت وجود الرسائل ووجود علاقة غير شرعية بين المتهمة الأولى والمتهم الثاني ، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.