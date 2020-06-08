اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليونيسف: نتضامن مع عشرات الآلاف من الشباب خرجوا لتسليط الضوء على الظلم

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:56 م
اليونيسف: نتضامن مع عشرات الآلاف من الشباب خرجوا لتسليط الضوء على الظلم مظاهرات
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تزامنا مع التظاهرات التى شهدتها معظم دول العالم للمطالبة بحقوق ذوى البشرة السمراء بالعدالة من قتلة جورج فلويد الأمريكي، وأكدت منظمة الأمم المتحدة لشئون الطفولة، اليونيسف، تضامنها مع عشرات الآلاف من الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع فى مختلف أرجاء العالم من أجل تسليط الضوء على الظلم وانعدام المساواة.

وكتبت منظمة اليونيسف، عبر حسابها بموقع تويتر: "خرج عشرات الآلاف من الشباب إلى الشوارع فى مختلف أرجاء العالم من أجل تسليط الضوء على الظلم وانعدام المساواة. إنهم يذكروننا بأنه في كل يوم، لدينا خيار: اختيار التضامن أو الصمت. بمعاملة الناس بالاحترام، فإننا نخطو خطوة أخرى نحو عالم أفضل وأكثر عدلا للجميع".

اليونيسيف
اليونيسف

وتظاهر نحو 15 ألف شخص فى ميدان ألكسندر بألمانيا، للتضامن مع جورج فلويد الذى لقى مصرعه على يد شرطى أبيض، بالولايات المتحدة الأمريكية، فى مظاهرة ضد العنصرية، الأمر الذى أثار غضب الكثير من الساسة وخبراء الصحة، واصفين التجمعات بأنها نعش لكل الإجراءات التى اتخذت من أجل مكافحة وباء كورونا، وهو الأمر الذى شهدته معظم عواصم العالم في أوروبا.

من جانب آخر، كشف الديمقراطيون بقيادة مجموعة من النواب السود، عن تشريع شامل اليوم الاثنين، يهدف لمكافحة العنف والظلم العنصري الذي ترتكبه الشرطة، وذلك بعد أسبوعين من وفاة جورج فلويد بعدما اعتقلته شرطة مدينة منيابوليس مما أدى لاحتجاجات واسعة النطاق.

ومن المقرر أن يتخذ مشروع القانون المؤلف من 134 صفحة خطوات كبيرة تشمل السماح لضحايا سوء سلوك الشرطة بمقاضاتها للحصول على تعويضات وحظر تكبيل المعتقل بالضغط على رقبته وإلزام أفراد قوة إنفاذ القانون باستخدام كاميرات توضع بملابسهم وفرض قيود على استخدام القوة المميتة، كما يسهل إجراء تحقيقات مستقلة مع مراكز الشرطة التي يرتكب أفرادها انماطا من سوء السلوك.


مظاهرات

جورج فلويد

أمريكا

الولايات المتحدة الأمريكية

الشرطة الأمريكي

العدل

المساواة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة