اليوم السابع
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السياحة والآثار: 23 فندقا جديدا فى 6 محافظات تتسلم شهادة السلامة الصحية

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:32 م
السياحة والآثار: 23 فندقا جديدا فى 6 محافظات تتسلم شهادة السلامة الصحية فندق
كتبت آمال رسلان 

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تسلم اليوم 23 فندقا بستة محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والإسكندرية والفيوم وأسوان شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن لجان الفحص المشتركة، أقرت استيفاء 4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء، 5 فنادق بمحافظة البحر الأحمر وفندقين بمحافظة القاهرة وفندقين بمحافظة الفيوم  و8 فنادق بمحافظة الإسكندرية وفندقين بمحافظة أسوان.

وأضاف مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 155 فندقا، وأن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

 

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وكانت وزارة السياحة والاثار قد اعلنت انه ابتداء من شهر يونيو الجارى سيتم السماح للفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لها وذلك وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والاثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

 

 


شهادة السلامة الصحية

تشغيل الفنادق

السياحة

اخبار مصر

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