أندونيسيا تسجل 847 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الاثنين 847 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 32033 والوفيات إلى 1883.

وأفادت وثيقة للفريق المكلف بالتعامل مع مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا أن إندونيسيا أجرت فحوصا لأكثر من 274400 شخص.

وقالت وزارة الصحة إن نحو 10904 تعافوا من المرض.

وبدأت سلطات العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، الجمعة ، الماضي، تخفيف تدابير الإغلاق، من خلال السماح للمواطنين بحضور صلوات الجماعة والعودة إلى مقار عملهم، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بشكل دائم.

وأدى الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو صلاة الجمعة الماضية في جماعة، لأول مرة منذ فرض الحكومة تدابير صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في شهر أبريل، ونشر مكتب الرئاسة في إندونيسيا مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يظهر فيه الرئيس ويدودو وهو يرتدى كمامة، ويخضع لقياس درجة الحرارة قبل دخوله لأداء صلاة الجمعة فى مسجد "بيت الرحيم" بمجمع القصر الرئاسى.

وقال خطيب الجمعة إن إندونيسيا ودولا أخرى في العالم تواجه محنة بسبب فيروس كورونا، وأعرب عن أمله في أن ينتهي الوباء حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.