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مستشفى الحجر الصحي بقها تعلن تعافي ممرضة من الإصابة بكورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 05:02 م
مستشفى الحجر الصحي بقها تعلن تعافي ممرضة من الإصابة بكورونا الممرضة المتعافية من كورونا
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مستشفى قها المركزى للحجر الصحى لمرض فيروس كورونا، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خروج حالة شفاء وتعافي من فيروس كورونا من مستشفى قها للحجر الصحي للممرضة سحر، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 250 متعافيا.

وقالت الدكتورة أسماء عربي رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 250 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.


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كورونا

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الحجر الصحي بقها

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