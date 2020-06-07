اليوم السابع
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لو قرب ميعاد ولادتك.. اعرفى إزاى تحمى نفسك من كورونا..فيديو

الأحد، 07 يونيو 2020 09:00 ص
لو قرب ميعاد ولادتك.. اعرفى إزاى تحمى نفسك من كورونا..فيديو د حاتم حسن استشارى النساء والتوليد
كتبت هند عادل

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كشف الدكتور حاتم حسن استشارى أمراض النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث عن الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للسيدات الحوامل الذين قارب موعد ولادتهم لحماية أنفسهم والأطفال حديثى الولادة من عدوى كورونا سواء أو أثناء عملية الولادة أو التواجد في المستشفى.

وأوضح استشارى النساء والتوليد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك 3 خطوات يجب اتباعها للوقاية من كورونا أهمها ارتداء الكمامة وغسل اليدين جيدًا لمدة 20 ثانية والمحافظة على التباعد الاجتماعى لمسافة ما يقرب من 2 متر، وضرورة الابتعاد عن أي مكان للتدخين، وضرورة اهتمام المرأة الحامل بالتغذية السليمة وشرب السوائل الكثيرة من 2 الى 3 لتر مياه في اليوم.

وأضاف الدكتور حاتم حسن أنه عند التوجه الى المستشفى لإجراء عملية الولادة تم منع دخول أي شخص سواء الزوج او الأم من دخول غرفة العمليات مع السيدة الحامل لمنع العدوى وعند الخروج من العمليات منع تواجد أكثر من شخصين فقط داخل الغرفة التي يوجد بها السيدة والطفل حديث الولادة.


الولاده

الولاده في زمن كورونا

الوقايه من كورونا

كورونا نيوز

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