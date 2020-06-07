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لمعلوماتك القانونية.. اعرف الفرق القانونى بين رفض وعدم قبول الدعوى

الأحد، 07 يونيو 2020 04:00 ص
لمعلوماتك القانونية.. اعرف الفرق القانونى بين رفض وعدم قبول الدعوى العدالة-ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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يعانى الكثير من أصحاب القضايا أمام المحاكم من صعوبة فهم  الحكم ، ويلزم عليهم الاستعانة بمحام لشرح معنى الحكم الصادر سواء بالرفض أو بعدم القبول، فقد يعتقد البعض أن الاثنين واحد ولكن هذا غير حقيقى.

 

وفى إطار الخدمات القانونية التى يقدمها انفراد للقراء نشرح لكم الفرق بين عدم قبول الدعوى ورفضها فى الخطوات التالية:

 

عدم قبول الدعوى: يعد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وألا سقط حق المدعى عليه فى طرحة أمام المحكمة، والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس .

 

رفض الدعوى: يعنى أن المحكمة بحثت فى موضوع الدعوى وتبين عدم أحقيه المدعى فى إدعائه أى لم يثبت حقه فى الدعوى ولم يستطيع المدعى أثبات دعواه .

 


رفض الدعوى

قبول الدعوى

عدم قبول الدعوى

اخبار المحاكم

اخبار مصرية

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